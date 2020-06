Calciomercato Juventus, Dembelè può arrivare: addio vicino con il Barcellona

Calciomercato Juventus: Dembelè può essere il prossimo colpo

Calcio Mercato Juventus Dembelè | Il mercato di Serie A continua ad andare avanti ora più che mai in questi ultimi giorni, e sta vedendo parecchie operazioni soprattutto per quanto riguarda le big. Queste ultime stanno pensando a vari colpi in entrata, ma occhio anche a qualche possibile cessione, specie di qualche giocatore importante. Occhi puntati sulla Juventus, che da più di qualche giorno pare abbia ormai intavolato tutto per lasciar partire Pjanic: il bosniaco quasi sicuramente andrà al Barcellona, ma tra le due parti ancora non è stato raggiunto il definitivo accordo.

Inutile dire di come l’asse tra le due compagini sia calda, ed è altrettanto inutile ribadire ancora una volta l’interesse della Vecchia Signora nei confronti di Dembelè, talento francese ancora inespresso. L’ex Borussia Dortmund fu pagato tantissimo, ma a distanza di qualche anno non si può certo dire che abbia rispettato le aspettative, anzi. Il giocatore è ormai ad un passo dall’addio, e ad approfittarne potrebbero essere proprio i bianconeri. Questa la notizia riportata da goal.com.

Juventus-Dembelè: pericolo Inter

Dembelè può davvero essere un obiettivo concreto per la Juventus, ma attenzione anche ad un’altra italiana in corsa: l’Inter. I nerazzurri potrebbero infatti strappare il francese al Barcellona come contropartita nell’affare Lautaro. Un pericolo vero per i bianconeri, che quindi dovranno provare l’anticipo sui rivali.