Calciomercato Juventus, Chiesa sfuma: i bianconeri si tirano fuori

Calciomercato Juventus: niente da fare per il colpo Chiesa

Calcio Mercato Juventus Chiesa | La Juventus si conferma ancora una volta come una delle squadre più attive sul mercato, e soprattutto la squadra bianconera si starebbe concentrando sui colpi in entrata, specie sui giovani. Il modus operandi della società è quello di prendere talenti e farli crescere, e uno degli obiettivi principali in questi ultimi tempi è stato Federico Chiesa. L’esterno della Fiorentina è seguito da molto tempo, ma l’accordo con la Fiorentina non è mai stato raggiunto nonostante il gradimento del giocatore.

La squadra viola ha infatti richieste molto alte, troppo per la Juventus, la quale avrebbe finalmente preso una decisione: abbandonare la pista, così come riportato da La Repubblica. Un vero e proprio colpo di scena nella trattativa, che sembrava potesse sbloccarsi e che invece viene messa totalmente in stallo.

Ultime Juventus: cambio di obiettivi

Chiesa non è più un obiettivo principale per la Juventus, e la sensazione è che la squadra bianconera abbia intenzione di concentrarsi su altri giocatori. I nomi sul taccuino di Paratici continuano ad essere tanti ed interessanti, ma sembra che nelle ultime ore sia tornato di moda il nome di Zaniolo, con l’aggiunta di Under. Entrambi giocatori della Roma, i due giovani attaccanti sono ad oggi dei pallini concreti.