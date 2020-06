Calciomercato Juventus: bye bye Marcelo, andrà al PSG

Calciomercato Juventus: Marcelo verso Parigi

Ultiem Juventus, Marcelo pronto a dire addio. Come riportato dai media francesi, il terzino sinistro del Real Madrid potrebbe finire il Ligue 1.

Il futuro di Marcelo difficilmente sarà in Italia. Tutto lasciava presagire un suo approdo in Italia in caso di addio ai Blanso.

Ed invece il difensore non raggiungerà Cristiano Ronaldo alla Juventus; pare che il brasiliano sia destinato a trasferirsi al Paris Saint-Germain a settembre.

Ultime Juventus: Marcelo non arriva

In Francia e Spagna sembrano non avere più dubbi: Marcelo lascerà il Real Madrid a fine anno. Il calciatore è a caccia di un ultimo contratto particolarmente remunerativo. Il PSG in estate sarà senza un terzino sinistro visto che Kurzawa al termine della stagione potrà andar via da svincolato.

Ecco perché Leonardo potrebbe investire sul brasiliano, pronto a giocarsi una maglia da titolare con Bernat. Il Real Madrid chiede circa 40 milioni di euro nonostante l’età.

Ovviamente questa cifra ha spaventato gli investitori compresa la Juve che non ha intenzione di investire così tanto per un difensore che ha superato i 30 anni.

Ecco perché il futuro dell’esterno brasiliano potrebbe essere proprio al PSG che sotto questo punto di vista sembrerebbe non avere problemi. Il suo arrivo, inoltre, potrebbe anche convincere Neymar a restare in Francia.