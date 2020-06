Calciomercato Inter, addio Skriniar? I nerazzurri fissano il prezzo

Calciomercato Inter, Skriniar piace a mezza Europa: ecco lo scenario che riguarda lo slovacco

Calciomercato Inter – Skriniar | Il mercato del club nerazzurro non vedrà solo calciatori in entrata, ma anche in uscita. Al centro delle questioni c’è il sempreverde Lautaro Martinez, calciatore sempre più indirizzato verso il Barcellona. Ma occhio, perché potrebbe non essere il solo partente da Appiano Gentile. Al contrario, l’interesse dei diversi club in Europa è tutto su due perni importatissimi a Milano, sponda nerazzurra. Parliamo, appunto di Lautaro Martinez, ma anche di Milan Skriniar. Il difensore slovacco fa letteralmente impazzire le big d’Europa, motivo per cui potrebbero arrivare alle porte di Suning diverse proposte, anche irrinunciabili.

News Inter, niente clausola all’interno degli accordi: i nerazzurri però fissano il prezzo per l’eventuale cessione

La società interista ha fissato il prezzo: 50 milioni di euro. Non esiste alcune clausola rescissoria all’interno degli accordi tra l’Inter e il calciatore e la Gazzetta dello Sport, all’interno della sua edizione odierna, tende a precisare la posizione del club. Difficilmente la società andrà a privarsi di uno dei perni principali della difesa di Antonio Conte, motivo per cui solo offerte irrinunciabili faranno vacillare la stessa società di Milano. Se c’è un prezzo però, dal quale partire, è sicuramente la cifra che va sui 50 milioni per il classe ’95. Le big europee sono avvisate.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Morata convince Marotta: l’ad studia il colpo