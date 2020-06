Calciomercato Inter, Morata convince Marotta: l’ad studia il colpo

Calciomercato Inter, Morata finirà in nerazzurro: sacrificato un centrocampista per arrivare allo spagnolo

Calciomercato Inter – Morata | La società interista è pronta all’assalto. Si è convinto l’amministratore delegato nerazzurro, ovviamente in forte contatto con il fedelissimo suo allenatore, Antonio Conte. E’ il progetto che va avanti, con i due che viaggiano spediti verso la stessa direzione. Come già annunciato nelle giornate precedenti, l’Inter è ovviamente in cerca di un centravanti, conoscendo la posizione che Lautaro Martinez ha all’interno dell’organico nerazzurro. Il toro sembra indirizzato sempre di più verso il Barcellona, motivo per cui l’Inter non potrà restare a guardare. E allora ecco, i tentativi di affondo di Marotta verso altri attaccanti, poi sfumati, sono si fermeranno alle soluzioni chiamate Mertens o Werner. Adesso c’è Alvaro Morata tra gli obiettivi della società nerazzurra.

News Inter, Vecino all’Atletico Madrid? Marotta lo mette sul tavolo per far abbassare le pretese economiche del Cholo

I Colchoneros hanno sparato alto sulle cifre. Quasi sicuramente arriverà il riscatto da parte del club di Madrid, per aggiudicarsi il cartellino di Morata, ma la sensazione è che il riscatto non sarà poi confermato con la permanenza. Ha già nel mirino Edinson Cavani la società dell’Atletico, senza dimenticare il giovanissimo Joao Felix che non vedrà mai togliersi la titolarità al Wanda Metropolitano. Stando a quel che rivelano i colleghi di Tuttosport, per convincere l’Atletico Madrid e lo stesso Simeone, a lasciar partire Morata, Beppe Marotta avrebbe studiato un piano ad hoc per l’Inter. Offrirgli nell’affare l’intero cartellino di Matìas Vecino, calciatore che interessa proprio al tecnico argentino. Questo servirà ad evitare di sborsare l’intera cifra, che tocca i circa 70 milioni di euro.