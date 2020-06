Calciomercato Inter, Marotta “mente” sulla clausola di Lautaro

Secondo il ‘Mundo Deportivo‘ la clausola dell’attaccante argentino scade il 15 luglio e non il 7 come ha dichiarato l’ad neroazzurro

Calciomercato Inter, Marotta: “Inter pronta ad acquistare“

Non è un mistero: il Barcellona vuole, a tutti i costi, Lautaro Martinez. Sarebbe pronta ad effettuare un grande sacrificio economico per aggiudicarsi le prestazioni sportive del ‘toro‘. I blaugrana hanno individuato nell’attaccante dell’Inter il giusto erede di Luis Suarez, pronto a dire addio al Barcellona dopo quasi sei anni. Pochi giorni fa l’amministratore delegato dei neroazzurri, Beppe Marotta, ha cosi dichiarato durante un’intervista: “L’Inter non intende cedere ma acquistare, come fanno tutte le grandi società. Siamo intenzionati a seguire questa linea. Per quanto riguarda il Barcellona c’è una clausola che scade il 7 luglio per Lautaro Martinez.

Vediamo prima cosa intende fare il club spagnolo e poi ne potremo parlare“. Il costo del cartellino è sempre lo stesso: 111 milioni. Non un milione in più né uno in meno. Ciò che non è chiaro al club spagnolo se la data di scadenza della clausola è proprio il 7 luglio e non il 15.

In Spagna non credono al “bugiardo” Marotta

In Spagna non ci stanno. Per il ‘Mundo Deportivo‘ la clausola dell’argentino non scade il 7 luglio, bensì una settimana dopo. Credono che Marotta stia mettendo pressione psicologica al club spagnolo per affrettare l’acquisto di Martinez. L’idea della società è quella di offrire un conguaglio economico più contropartite che possono fare al caso dell’allenatore Antonio Conte.