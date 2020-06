Calciomercato Inter: Kurzawa rifiuta, c’è l’Arsenal

Ultime Inter, niente Layvin Kurzawa. Il terzino sinistro francese sembrava essere un nome caldo per il mercato estivo dei nerazzurri.

Il difensore è in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain ed il suo rinnovo non è ancora arrivato e potrebbe non arrivare mai.

Secondo quanto riportato da France Football, il giocatore sarebbe gradito da molte squadre europee.

Tra queste la prima sarebbe L’Arsenal. Il club londinese sarebbe stato il primo club ad aver parlato con il giocatore ed avrebbe persino pensato di poter trovare l’accordo con la squadra francese entro il 31 gennaio.

Il club contava di poter prendere in anticipo il calciatore con un accordo per la prossima stagione ma ad oggi questo manca.

Mercato Inter: che farà Marotta?

Tuttavia la squadra inglese non sarebbe l’unica interessata al giocatore. Inter e Juventus avrebbero messo gli occhi su Kurzawa, ma le trattative con le due squadre italiane ad oggi non sono andate avanti.

L’Inter pensava di poter arrivare ad un accordo negli ultimi mesi. Marotta aveva persino messo sul tavolo cinque mln di bonus al momento della firma, ma il calciatore non avrebbe aperto a questa soluzione.

La Juve, intanto, era arrivata per ultima sul giocatore e aveva semplicemente proposto uno scambio con De Sciglio a gennaio. Da allora le due squadre italiane avrebbero poi abbandonato la pista.

Secondo l’entourage del giocatore sarebbe meglio un’esperienza in Premier o nella Liga. dove ci sarebbe anche l’interesse delll’Atletico Madrid.