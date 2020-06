Calciomercato Inter, Flick su Perisic: “Conosciamo tutti le sue qualità”

L’allenatore del Bayern Monaco, Hans-Dieter Flick, si coccola il suo calciatore e spinge la società a riscattarlo definitivamente dall’Inter.

Calciomercato Inter, Perisic verso la riconferma al Bayern

Autore di un gol contro l’Eintracht Francoforte, che ha permesso al Bayern Monaco di accedere in finale in Coppa di Germania, Ivan Perisic potrebbe continuare la sua avventura in Baviera. La società tedesca starebbe pensando seriamente di riscattare il croato dal club neroazzurro, sperando in uno sconto rispetto ai 20 milioni richiesti da Milano. L’allenatore dei tedeschi, Hans-Dieter Flick, dopo il fischio finale di ieri sera ha espresso parole d’elogio per il suo atleta: “Tutti conosciamo le qualità calcistiche di Ivan.

Oggi, ad esempio, ha dimostrato tutto il suo valore, come del resto anche le altre volte. Non abbiamo ancora visto il vero Perisic, causa anche il suo infortunio nella seconda parte di stagione che ha inciso parecchio sulla sua condizione fisica. Un suo futuro ancora al Bayern? Vediamo“.

Dopo Icardi si punta alla cessione definitiva del croato

Antonio Conte, appena arrivato a Milano, ha silurato in un batter d’occhio Mauro Icardi, Radja Nainggolan e Ivan Perisic. Tutti e tre erano fuori dal progetto tecnico dell’ex ct. Icardi è stato ceduto definitivamente al Psg, Nainggolan spera in una riconferma appena finirà il prestito al Cagliari e Ivan Perisic desidera rimanere in Bundesliga. D’altronde l‘Inter vuole racimolare un bel gruzzoletto dalle cessioni per poter investire sul mercato.