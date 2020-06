Calciomercato Inter: 40 mln per De Vrij, la risposta

Ultime Inter, pronti 40 milioni dal Real Madrid per il centrale olandese De Vrij. Il calciatore è oramai una certezza per il club nerazzurro.

Il calciatore piace tanto Spagna, dove Real Madrid e Barcellona hanno più volte manifestato interesse per il centrale ex Lazio.

Le avance, tuttavia, sono sempre però respinte dall’Inter. Stefan de Vrij è sicuramente una delle operazioni di mercato più riuscite dai nerazzurri negli ultimi anni. Acquistato a parametro zero dal club capitolini al termine del 2017-18, il difensore olandese si è preso fin da subito la scena a Milano prima nella difesa a 4 di Spalletti poi da perno a tre di Conte.

Ultime Inter: De Vrij non si tocca

Il difensore ha talmente convinto Antonio Conte che ora sul mercato potrebbe finire Skriniar. Tuttavia, secondo quanto riportato da donbalon.com, infatti, il Real Madrid considera il centrale un’opzione valida per rinforzare il proprio reparto difensivo.

Il calciatore non sarebbe nemmeno troppo costoso visto che, per la testata, il valore di de Vrij stimato dai Blancos sarebbe non superiore ai 40 milioni di euro. Difficile (se non impossibile) che l’Inter accetti di privarsi del suo pilastro difensivo per soli 40 mln, più probabile che il suo contratto sia adeguato.