Il bollettino della Protezione Civile di oggi giovedì 11 giugno

Sono arrivati i dati della Protezione Civile rispetto all’andamento dell’epidemia di coronavirus in Italia: a poche ore dal ritorno dal calcio giocato, anche lo sport segue con molta attenzione l’andamento della curva epidemiologica.

Coronavirus, i numeri della Protezione Civile di Angelo Borrelli

Manca poco ormai al fischio d’inizio di Juventus–Milan, ritorno della semifinale di Coppa Italia e soprattutto ritorno al calcio giocato. Dopo mesi di lockdown, riparte anche il mondo del calcio ma, nella consapevolezza che tutto può cambiare, c’è già un piano B ed anche un piano C.

Covid-19, i dati di oggi

Un piano condivisibile, anche considerando i dati che sono arrivati oggi. I nuovi contagi a livello nazionale sono 379: 252 sono in Lombardia. Si conferma il trend particolarmente negativo nella Regione guidata da Attilio Fontana. In 10 Regioni non c’è stato invece alcun caso e per la prima volta è accaduto anche in Emilia Romagna (le altre Marche, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata).

Il dato sulle vittime è il più basso dall’inizio della pandemia: i decessi nelle ultime 24 ore sono stati 52. In terapia intensiva ci sono 236 persone, 13 in meno rispetto a ieri. I malati ricoverati con sintomi sono invece 4.131, -189 rispetto a 24 ore fa, mentre quelli in isolamento domiciliare scendono a 26.270, con un calo di 871 rispetto a ieri.