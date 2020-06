Processo Salieri Auriemma | E’ terminato il processo Salieri-Auriemma. Il giornalista aveva accusato il noto regista porno di truffa per aver utilizzato una telecronaca del suddetto giornalista all’interno di una produzione cinematografica.

Auriemma-Salieri, le decisioni del Processo

“Prosciolto al di là di ogni ragionevole dubbio”. Questo, dunque, è l’esito del processo penale che vedeva Mario Salieri, celebre regista del genere porno, accusato di truffa nel processo a suo carico intentato dal giornalista Raffaele Auriemma. L’accusa nei confronti del regista era di aver utilizzato, senza autorizzazione una, telecronaca di Auriemma per il film “Salieri Football” realizzato nel 2005 dalla Mario Salieri Productions.

Secondo Raffaele Auriemma, Salieri avrebbe ingannato il giornalista, omettendo il genere pornografico del film e inducendolo a credere che si trattasse di una produzione Sky. La difesa del Salieri, invece, sottolineava che il giornalista era a conoscenza sin da subito della destinazione della sua voce per le riprese del film. Il Giudice Rossella Tammaro della XI sezione penale del Tribunale di Napoli non ha ravvosato il reato di truffa.

La decisione del Giudice

“Sulla scorta delle risultanze processuali acquisite, non è possibile prevenire con il necessario grado di giudizio ad un’affermazione di colpevolezza dell’imputato. Dunque va prosciolto ai sensi dell’articolo 530 cpp, per non essere stata dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio, la sussistenza dell’elemento psicologico doloso della contestata diffamazione. Il regista non ha posto alcun accorgimento volto a dissimulare la sua identità o il settore (esclusivo) della sua attività in ambito cinematografico”

Ora sarà il regista Salieri a chiedere un importante risarcimento al giornalista noto volto di Mediaset.