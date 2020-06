È online il nuovo calciomercato 24: tutte le news di mercato, in tempo reale

Il nuovo Calciomercato24.com è on-line. Il vostro portale preferito entra nella grande famiglia di Quadronica alla vigilia di quello che si annuncia essere un vero e proprio fanta…mercato. Mai come quest’anno ci aspetta infatti una sessione mirabolante, resa ancor più difficile ed intrigante dagli eventi che hanno sconvolto anche il mondo del calcio.

Bentrovato, cm24!

La nuova veste grafica è il biglietto da visita di un progetto rinnovato,

che coniuga rapidità e completezza per un’informazione esaustiva sul calciomercato e non solo, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.

Come sempre troverete news, interviste, video ed esclusive, in modo fruibile e diretto. Grazie all’impegno costante in questi mesi di un gruppo, che ha lavorato in smart-working anticipando i tempi, possiamo oggi offrirvi un prodotto che sia sempre più corrispondente alle vostre esigenze e di tutti gli appassionati di calcio, noi in primis. In questi anni avete condiviso con noi questa passione, è il nostro modo di dirvi grazie!

Da sempre attenti al rapporto coi nostri lettori, abbiamo deciso di implementare ancor di più il dialogo con voi a mezzo social, creando ulteriori occasioni di confronto con grafiche ed infografiche ad hoc. Sarà anche il mezzo attraverso cui continuare a farci pervenire le vostre segnalazioni, fondamentali ora più che mai.

Più notizie, 24 h su 24, 365 giorni all’anno

Grazie quindi ad Antonio ed a tutta la redazione per la qualità, l’impegno e la determinazione con cui ha lavorato da quando Nino e Davide, il cui coraggio è esempio per noi e tanti altri, hanno deciso di puntare su questo gruppo. A Mike e a tutta la squadra tecnica. Buon Calciomercato24 a tutti.

Vincenzo Credendino