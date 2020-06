Serie A, partite in chiaro: arriva il via libera da Sky

Notizie Serie A: Sky apre alle partite in chiaro

Notizie Serie A Sky | La Serie A sta per riprendere, ed ormai si fa solo il conto alla rovescia per i giorni che mancano. La maggior parte delle squadre è pronta a ritornare in campo, nonostante diverse polemiche e polveroni alzati negli ultimi giorni. Chiaramente ora i cambiamenti da apportare sono e saranno tanti, e questo anche per quanto riguarda un’altra questione importante: le partite in chiaro.

In queste settimane si è aperto un dibattito, e pare che nella giornata di oggi ci sia stato un incontro decisivo tra tra Maximo Ibarra, Amministratore delegato di Sky Italia, e Vincenzo Spadafora. In questo summit si è parlato di trasmettere le partite in chiaro, e c’è stata l’apertura da parte di Sky a trasmettere in chiaro ma solo sul proprio canale, Tv8, e per i diritti tv di sua competenza. Una notizia molto importante e attesa da tantissimi tifosi.

Partite in chiaro: Spadafora chiama Del Pino

L’incontro odierno ha portato ad una svolta decisiva per quanto riguarda la visione delle partite in chiaro, ma la questione ancora non è chiusa del tutto. Il ministro Spadafora infatti, dovrà adesso coinvolgere attivamente Dal Pino, in modo da stabilire una volta e per tutte il da farsi.