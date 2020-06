Notizie Lazio, Vavro: “Sarebbe fantastico vincere lo Scudetto”

Ultime Lazio | Denis Vavro, difensore della Lazio, ha parlato ai microfoni di sport.sk della prima stagione con la maglia biancoceleste.

Le parole di Vavro

Scudetto? «Per me sarebbe un sogno vincere lo Scudetto alla prima mia stagione in Italia con la Lazio. Non vediamo l’ora di tornare in campo. Tre mesi senza calcio sono stati pesanti. Per due mesi, noi “italiani” siamo stati rinchiusi in casa. Ora siamo felici di giocare».

Ripresa? «Non si capisce se giocare prima in Coppa Italia possa essere un vantaggio. Ci saranno tante partite. Prima comunque ci saranno i recuperi. Vedremo quanto saremo capace a gestirci. Probabilmente solo dopo 3-4 match si capirà quanto una squadra sia pronta. La nostra rosa è ampia, possiamo farcela. La cosa importante è che i miei compagni stiano tutti bene, tra poche settimane saremo al top».

Normalità? «Siamo tutti contenti di poter giocare. Roma? Stiamo tornando alla normalità piano piano. Ma tutti siamo ancora attenti, me compreso. Tra poco riparte il campionato e non voglio correre rischi. Il club non ci ha avvertito di eventuali restrizioni. Svolgiamo tamponi due volte a settimana, non c’è stata nessuna sopresa».

Finale? «L’atmosfera all’interno del gruppo è fantastica, così come l’intera stagione. Adesso siamo concentrati per le ultime gare, affronteremo anche la Juve. Sarà una grande partita, non vedo l’ora di giocarla. Il mio desiderio? Stare bene e in forma. Sono felice di giocarmi lo scudetto e vogliamo chiudere in testa al campionato».