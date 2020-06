Notizie Inter, Zhang multato: alla fine ha patteggiato dopo le parole dure su Dal Pino

Notizie Inter – Zhang | Se la cava Steven Zhang, patron dell’Inter che qualche mese fa è finito al centro delle polemiche. La situazione legata allo stop del calcio, era scoppiato il caos in Lega, con gli attacchi del presidente nerazzurro diretti al presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino. Il presidente dell’Inter, attraverso un post pubblicato sui social molto duro, aveva chiamato “clown” il numero uno della Lega di Serie A. A distanza di tempo, sarebbe arrivata la conseguenza a quelle parole.

Ultime Inter: “Dal Pino, sei un clown”. Il presidente Zhang se la cava con una multa salata

Stando a quel che rivelano i colleghi del Corriere dello Sport, Steven Zhang patteggerà sulle parole dichiarate su Paolo Dal Pino. Il motivo di alcune frasi riguardavano la situazione legata a Juventus-Inter, ultima sfida andata in scena per entrambe le squadre, con il patron nerazzurro che avrebbe spinto per la chiusura al pubblico dell’Allianz Stadium, così come deciso poi alla fine. Le parole non digerite in Lega furono legate proprio all’etichetta da “clown”, così definito il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, da parte di Zhang. Arriverà per il nerazzurro una multa salatissima a seguito di un patteggiamento.