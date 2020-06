News Juventus, Sarri sulla Coppa Italia: “Gara apertissima”

L’allenatore dei bianconeri, Maurizio Sarri, ha rilasciato un’intervista a ‘Sky Sport‘ in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan.

News Juventus, Sarri: “Non mi fido del Milan“

La Juventus è pronta a ripartire. A cominciare dall’allenatore Maurizio Sarri. Il tecnico ex Napoli ha rilasciato un’intervista a ‘Sky Sport‘ dichiarando: “Visto che siamo ancora impegnati su tre fronti, penso proprio che ripartire dalla Coppa Italia non può che essere un vantaggio. Solo il campo potrà dire chi siamo, anche se ripartire dopo quasi tre mesi senza disputare una partita è una situazione alquanto anomala. E’ vero che abbiamo a disposizione una rosa ampia, ma ciò non toglie che gli infortuni non ci sono mancati.

Milan? Affrontarlo è sempre difficile. Non mi fido del risultato dell’andata, la partita è ancora aperta“.

Sarri su Dybala: “Giocatore fenomenale” e su Pjanic “Non deve deprimersi“

Il tecnico ha parlato anche di alcuni sui giocatori top, ovvero Dybala e Pjanic: “Paulo è un giocatore fenomenale. Lui e Ronaldo sono attaccanti atipici, entrambi hanno classe da vendere. Pjanic? E’ ovvio che non può giocare tutte le partite, gli ho detto che non deve deprimersi se sbaglia due partite“. E sul match di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Lione: “Ci arriveremo dopo 14 partite in quasi 45 giorni, vedremo come ci sentiremo fisicamente“.