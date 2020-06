News Juventus, Chiellini non vede l’ora di giocare. E su Zlatan Ibrahimovic…

News Juventus – Chiellini | Il calcio italiano tornerà in campo in questo week-end, tra praticamente due giorni. I primi club a scendere sul terreno di gioco saranno Juventus e Milan, squadre che si affronteranno nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, partendo dal risultato di 1-1 ottenuto al San Siro. All’Allianz Stadium lo spartito sarà differente, con i due club che andranno a giocare una sfida a porte chiuse, che decreterà la prima delle due finaliste, in attesa poi del risultato che verrà fuori al San Paolo, tra Napoli e Inter. A parlare di ritorno in campo è Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, che ha fissato un solo obiettivo per questa ripresa: vincere.

Ultime Juventus, le parole di Giorgio Chiellini

“Non fermateci più”, titola così il Corriere dello Sport, dopo le parole annunciate da Chiellini allo stesso quotidiano. Il giornale, in prima pagina, stampa il suo volto. Quelle che seguono, sono le sue parole: “Speriamo che venga tolta la quarantena, il positivo può saltare fuori, ma bisognerebbe essere realisti sulle cose, proseguendo. Vogliamo completare la stagione”.

Sul confronto tra Allegri e Sarri: “Max è un’esteta, sa quando tocca alzare i toni o abbassarli. Ha una sensibilità che poco spesso di vede, mi ha stregato nei suoi anni qui. Sarri somiglia molto di più a Conte, ma ha dei principi differenti. Lui segue molto i numeri, è un perfezionista e ama curare ogni dettaglio, attraverso il possesso palla. Gli si dice che è un’utopista, lui sa di esserlo. Quando fa il 90% del possesso palla, vuole migliorare ancora, è uno che insegue la perfezione”.

Su CR7 e Ibrahimovic: “Cristiano Ronaldo mi ha segnato tanti di quei gol… ma chi mi ha più colpito, chi mi è entrato nel cuore, è Ibrahimovic. Con Zlatan ero giovanissimo quando lui era alla Juve, lo seguivo ovunque in allenamento, perché accettare un 1 vs 1 con lui, voleva dire guadagnarsi rispetto. Lo ammiro tanto”.