News Cagliari, infortunio al polpaccio per Nainggolan

E’ da poco arrivato il responso degli esami strumentali ai quali si è sottoposto il belga. Infortunio non grave per Nainggolan

News Cagliari, l’infortunio del ‘Ninja‘ non è grave

Sospiro di sollievo in casa Cagliari. O quasi. Infatti gli esami hanno evidenziato solo la distrazione di primo grado del muscolo soleo del polpaccio destro per il calciatore. Per recuperare dall’infortunio il belga dovrà sottoporsi a terapie specifiche, le sue condizioni saranno valutate, giorno dopo giorno, dallo staff medico dei rossoblu. Il ‘Ninja‘, infatti, non si era presentato sul campo di allenamento dei sardi questo lunedì ed ha saltato la consueta partitella in famiglia con i suoi compagni, martedì sera, alla Sardegna Arena.

L’ex Roma ha già iniziato le terapie perché la voglia di ritornare in campo, dopo essere stato fermo per mesi, è forte. Anche se l’infortunio non è grave la sua presenza in campionato, a partire da sabato 20 giugno, è in grande dubbio. Molto probabilmente, il tecnico Walter Zenga, dovrà fare a meno di uno dei suoi uomini chiave.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cagliari, Carli: Nessun offerta per Joao Pedro dal Torino

News Cagliari, proseguono gli allenamenti della squadra

In attesa di tornare in campo contro l’Hellas Verona, mister Zenga dovrà trovare il giusto partner d’attacco per Giovanni Simeone. Con l’infortunio di Nainggolan e la squalifica di Joao Pedro, in lizza per un posto da titolare ci sono Paloschi, Ragatzu e Pereiro (con l’uruguaiano leggermente favorito).