Mercato Roma, Zappacosta verso la permanenza a Roma fino ad agosto

Il terzino della nazionale può rimanere a Roma e prolungare il suo prestito per altri due mesi. A breve potrebbe arrivare l’ufficialità.

Mercato Roma, a breve la risposta del Chelsea su Zappacosta

Non è stata la stagione di Davide Zappacosta con la maglia della Roma, almeno fino a questo momento. Infatti il Chelsea, proprietario del suo cartellino, potrebbe prolungare il prestito, per altri due mesi, con la società capitolina fino ad agosto. Le due squadre ne stanno parlando e sembra che la fumata bianca possa arrivare nei prossimi giorni. Potrebbe essere una buona opportunità per il terzino destro ex Atalanta che è sceso in campo, con la maglia dei giallorossi, solamente in un’occasione, nel match del 25 agosto contro il Genoa subentrando a Florenzi.

Dopo l’esordio il numero 2 giallorosso ha rimediato una serie di problemi fisici, partendo dalla rottura del legamento del crociato. Curiosità: il giocatore doveva rimanere alla Roma fino a gennaio 2020 sempre in prestito dal Chelsea, ma grazie all’infortunio subito con la maglia giallorossa il club londinese ha esteso il prolungamento del prestito fino a giugno 2020.

News Roma, con la Sampdoria potrebbe toccare proprio a Zappacosta

Con la ripresa del campionato la Roma può contare su un uomo in più: Davide Zappacosta. Il 24 giugno Fonseca potrebbe far partire titolare il terzino destro e tornare, finalmente, ad assaporare l’erbetta verde che non vede da molto tempo. Lo stesso calciatore, alcuni giorni fa, sulla possibilità di rimanere a Roma per altri mesi ha così dichiarato: “Mi piacerebbe tantissimo rimanere a Roma. I tifosi ancora devono scoprire il vero valore mio“.