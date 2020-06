Il bollettino della Protezione Civile di oggi mercoledì 10 giugno

Sono stati annunciati i dati della lotta al covid-19 nel consueto bollettino delle ore 18:00. Anche il mondo del calcio segue con grande attenzione la curva epidemiologica.

I dati della Protezione Civile di oggi

La famosa fase 3 è ormai alle porte: cominciata la convivenza con il virus, ci si aspetta ora di sconfiggerlo, perseguendo il mirabile scopo di procedere con nuove aperture. Presto infatti, anche le attività a più alto rischio (discoteche ad esempio), potranno riaprire i battenti.

Per farlo in tutta sicurezza però, servirà monitorare costantemente gli eventuali spostamenti del virus. Per quanto riguarda i dati di oggi, la notizia confortante è che i nuovi contagi sono soltanto 202: è uno dei picchi verso il basso da quando è cominciata l’epidemia. Di questi, 99 sono in Lombardia, la Regione più colpita. Si contano poi 26 casi in Piemonte e 24 in Emilia Romagna. Zero casi invece in Puglia, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Sardegna, Val d’Aosta, Calabria, Molise. Esaminando il rapporto tra nuovi contagi e tamponi effettuati, c’è un positivo ogni 187 persone, ovvero 0,5%. Anche questa percentuale è in netto calo.

Per quanto riguarda la pressione sulle strutture sanitarie, in terapia intensiva ci sono oggi 249 persone, 14 meno rispetto a 24 ore fa. Sono ancora ricoverate con sintomi 4.320 persone, 261 in meno rispetto a ieri. In isolamento domiciliare 27.141 persone (-887 rispetto a ieri).

Il dato delle vittime invece continua ad essere drammatico: l’Italia non riesce ad incidere così come accade negli altri indici. Nelle ultime 24 ore, i decessi sono stati 71 (79 il dato del giorno precedente).