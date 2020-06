Coronavirus, Liga: Semedo infrange il protocollo sanitario

Il nazionale portoghese e difensore del Barcellona è nei guai per aver violato il protocollo sanitario imposto dal club e dalla Liga.

Barcellona, il party può costare caro a Semedo

Ci risiamo. Dopo i casi Sancho ed Akanji, i due calciatori del Borussia Dortmund che sono andati dal barbiere senza munirsi di mascherina e violando così il protocollo sanitario, questa volta tocca al laterale degli spagnoli, Nelson Semedo. Il difensore di origini capoverdiane ha partecipato alla festa di compleanno di un amico, in un locale di Castelldefels. La legge in Spagna dice che in un locale possono accedere solamente 15 persone, ma al party ne erano 20. Sui social sono circolate immediatamente le foto della festa che ritraevano anche il giovane calciatore, in compagnia di altri amici.

Non solo: Semedo ha violato le indicazioni imposte proprio dalla Liga, limitando i contatti con le persone conviventi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz può partire: non mollano Real e Barcellona

Caso Semedo, il Barcellona vuole spiegazioni dal suo giocatore

Il club, ignaro della conoscenza dei fatti, ha chiesto spiegazioni al calciatore. Inoltre la società ha chiesto il materiale multimediale che è girato in rete e che, come per magia, è scomparso poco dopo. Non c’è da preoccuparsi, anche perchè le immagini ed i video che vedevano il calciatore fare festa con i propri amici girano, attualmente, nel web. Il portoghese è in buona compagnia: infatti alcuni suoi colleghi del Siviglia e l’attaccante del Real Madrid, Luka Jovic, hanno violato il protocollo (quest’ultimo ha organizzato un barbecue con gli amici).