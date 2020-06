Coppa Italia Orari Semifinali | Dopo giorni di attesa, è finalmente arrivato l’annuncio (ancora ufficioso al momento) sugli orari delle semifinali di ritorno. Juventus-Milan e Napoli-Inter si giocheranno rispettivamente venerdì 12 e sabato 13 giugno.

Coppa Italia, annunciati gli orari: le gare si giocheranno alle 21

Dopo l’annuncio del Ministro Spadafora sulla ripresa del calcio, mancavano ancora gli ok definitivi del Governo per la deroga di due giorni rispetto al DPCM e quello della FIGC. A due giorni dalla prima semifinale di Coppa Italia (Juventus-Milan, ndr.), ci ha pensato la RAI a definire date e orari, in attesa del comunicato ufficiale della Lega Calcio. Attraverso un tweet, RaiRadio1 ha annunciato che le due gare si giocheranno venerdì e sabato, entrambe alle 21.

Il grande calcio italiano torna su #Radio1 e @Radio1Sport con la #CoppaItalia 🇮🇹

Coppa Italia, niente supplementari in caso di pari: si va ai rigori

La Gazzetta dello Sport in edizione oggi, invece, ha svelato un altro retroscena che dovrebbe essere, poi, specificato nel comunicato della Lega. Non ci saranno i tempi supplementari in caso di risultato uguale all’andata. Il motivo è da trovare nella volontà di non sottrarre ulteriori energie agli atleti, all’inizio di un vero e proprio tour de force. In caso di parità, dunque, si andrà direttamente ai calci di rigore.