Calciomercato Torino Belotti Monaco | Il Gallo Belotti potrebbe dire addio al Torino nella prossima sessione di calciomercato. L’attaccante classe ’93 piace a tanti club di Serie A, pronti all’asta pur di accaparrarsi uno dei migliori attaccanti del panorama calcistico italiano. Ma i pericoli, per Cairo, arrivano soprattutto dall’estero.

News Torino, tutti su Belotti: tanta concorrenza in Serie A

Fiorentina, Inter e Napoli hanno già avviato dei sondaggi con il club granata che, però, spara alto per la cessione del proprio capitano. Urbano Cairo non ne vuole fare a meno perché è la sua punta di diamante ma il mancato piazzamento in Europa del Toro e l’ennesimo combattimento per la salvezza potrebbero portare Andrea Belotti a chiedere di cambiare aria. Le richieste solitamente esose di Cairo, però, potrebbero vietare al Gallo di continuare la sua esperienza in Serie A.

Calciomercato Torino, il Monaco punta Belotti

Intanto dalla Francia sono sicuri dell’interesse del Monaco per Belotti. Dopo Pellegri, il club del Principato sarebbe pronto ad affidare le chiavi dell’attacco ad un altro italiano, più esperto del giovanissimo ex Genoa. Stando a quanto riferisce le10sport.com, infatti, in caso di cessione di Ben Yedder per 40 milioni di euro, il Monaco sarebbe pronto a fare un nuovo tentativo per il centravanti della Nazionale Italiana, già cercato negli anni scorsi.