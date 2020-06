Calciomercato Roma Pedro | Il prossimo mercato della Roma potrebbe veder partire alcune pedine importanti per il gioco di Paulo Fonseca per mettere una pezza importante sul bilancio in rosso. Ma non ci saranno solo uscite. Si penserà anche a come migliorare la rosa, possibilmente con acquisti a parametro zero o con prestiti.

Calciomercato Roma, Pedro attende l’ok definitivo

Tra i nomi che cerca la Roma per la prossima stagione c’è quello di Pedro Rodriguez, attaccante del Chelsea, in scadenza cdi contratto con i Blues. A giugno sarà libero e i giallorossi vorrebbero approfittarne per acquistarlo a parametro zero, per garantire a Paulo Fonseca grande qualità ed esperienza. La Roma lo corteggia da mesi, lo spagnolo si è convinto del progetto giallorosso ed è pronto ad accettare. Vuole provare un’esperienza in Serie A ed è anche lusingato dal lungo corteggiamento di un club storico come quello della Roma. Stando a quanto riferisce calciomercato.it, però, ora la situazione si è ribaltata ed è Pedro ad attendere il sì definitivo del club della capitale.

Notizie Roma, forte concorrenza da Premier League e Liga

I passi lenti della Roma verso la conclusione dell’affare, hanno risvegliato la volontà di alcuni club di assicurarsi Pedro. Il Siviglia vorrebbe riportarlo in Liga e già sono partiti i primi sondaggi. Anche dalla Premier League ci sono club interessati, che vorrebbero puntare sull’ex Barcellona. Dal canto suo, Pedro, attende la Roma ancora per un po’. I giallorossi si muoveranno non appena determineranno il futuro di alcuni trequartisti in rosa, Pastore e Under su tutti.