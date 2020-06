Calciomercato Roma, Pastore valuta l’addio: per lui futuro in MLS

Javier Pastore, molto probabilmente, lascerà la società giallorossa alla fine di questa stagione. I Los Angeles Galaxy saranno il suo prossimo club?

Calciomercato Roma, Pastore ai titoli di coda

Non è mai scattato l’amore tra Javier Pastore e la Roma. Al suo rientro in Italia, dopo aver trascorso sette anni in Francia con la maglia del Paris Saint Germain, ha completamente deluso le aspettative. Complici anche i numerosi infortuni che lo hanno tenuto lontano dal campo per parecchio tempo, quando è stato chiamato in causa ha sempre quasi fallito. Le richieste, però, per il ‘flaco‘ non mancano. Su di lui hanno messo gli occhi tre club della Major League Soccer. In primis ci sono i Los Angeles Galaxy, guidati dal suo connazionale Guillermo Barros Schelotto (ex giocatore ed allenatore del Boca Juniors) che vorrebbe portarlo nel campionato americano ed aumentare il numero degli argentini in organico.

Sulle sue tracce ci sono anche i Seattle Sounders e l’Inter Miami di David Beckham.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Mercato Roma, Zappacosta verso la permanenza a Roma fino ad agosto

(ULTIME) Roma, Pastore è di troppo!