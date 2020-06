Calciomercato Roma, colpo Higuain: scambio con i giallorossi

Calciomercato Roma, riecco il Pipita: si infiamma il mercato sull’asse Roma-Torino

Calciomercato Roma – Higuain | Potrebbe compiere la stessa scelta fatta quando vestiva la maglia del Real Madrid, passando al Napoli. Andando via, ritrovando la titolarità in una pizza calda come quella che può essere quella di Roma. E’ lo scenario di mercato che raccontano da 7 Gold, con Gonzalo Higuain che potrebbe decidere di lasciare la Juventus al margine della stagione. Un’ipotesi già forte, ma è la permanenza in Serie A che è al centro della questione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Donnarumma è un affare possibile: la situazione

Ultime Roma, ipotesi scambio Higuain-Dzeko: Paratici e Fienga pronti a ragionare sul da farsi

Il calciatore è seguito dalla Roma da ormai un bel po’ di tempo, con l’idea di sostituire Edin Dzeko qualora il capitano dei giallorossi dovesse decidere di dire addio alla Capitale. L’ostacolo più grosso è rappresentato dall’ingaggio di Gonzalo Higuain, che è di ben 7,5 milioni di euro a stagione, ma la Juventus non avrebbe alcuna intenzione di perderlo a zero nel 2021. Per tale motivo, potrebbe intavolare dei discorsi con la Roma, ben precisi: una è quella che riguarda la suggestione Zaniolo, calciatore italiano fortemente desiderato dalla società piemontese. E, in secondo piano, l’ipotesi Edin Dzeko. Il bosniaco potrebbe rappresentare un perno importante nel tridente bianconero. Uno scambio alla pari potrebbe essere lo scenario di mercato che infiammerà lo stesso, in Italia.