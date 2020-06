Calciomercato Napoli, Thiago Silva è il nome a sorpresa per la difesa

Calciomercato Napoli, l’esperienza di Thiago Silva per sostituire Koulibaly

Calciomercato Napoli – Thiago Silva | Rappresenterebbe una vera e propria beffa per i tifosi milanisti, il ritorno di Thiago Silva in Italia, ma non al Milan. E’ chiaro che il suo arrivo al club rossonero non risolverebbe tutti i problemi del club, ma un ritorno in pieno stile Zlatan Ibrahimovic, sarebbe gradito dal popolo di San Siro. Ad annunciare il possibile clamoroso scenario di mercato, sono i colleghi di ESPN, che rivelano la particolare situazione che vedrebbe protagonista il Napoli di Rino Gattuso.

Il tecnico, ex milanista, potrebbe individuare in Thiago Silva, l’uomo d’esperienza per il suo Napoli. Con la partenza di Koulibaly, ormai certa al margine della stagione, gli azzurri vorrebbero riformare l’organico difensivo. L’arrivo di alcuni innesti giovani, ma già forti, come Amir Rrahmani e gli altri obiettivi seguiti dal club azzurro, l’arrivo di Thiago Silva rappresenterebbe una ventata di esperienza in più per l’organico di Gattuso.

News Napoli, Gattuso ritrova Thiago Silva? Lo avrebbe indicato ad Aurelio De Laurentiis per la difesa partenopea

Tra le intenzioni di Thiago Silva ci sarebbe quella di continuare a giocare in Europa, senza tornare in Brasile, per chiudere la carriera. E’ per questo che cerca stimoli, ancora, in un club che possa permettergli di giocare le competizioni europee da protagonista. Quale club migliore del Napoli, allenato dal suo amico, Rino Gattuso. I due, infatti, hanno condiviso lo spogliatoio milanista per tre anni, dal 2009 al 2012. Il tecnico lo conosce alla perfezione e, ad Aurelio De Laurentiis, lo avrebbe indicato come obiettivo vero e proprio di mercato. L’ostacolo è rappresentato dall’ingaggio, ma il colpo a zero, intrigherebbe lo stesso patron partenopeo.