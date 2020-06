Ultime Napoli: Callejon, Mertens e Zielinski, cambia tutto. Oggi incontro con De Laurentiis.

Calcio mercato Napoli Callejon Mertens Zielinski rinnovi incontro De Laurentiis | Adesso cambia davvero tutto in casa Napoli. Fino a qualche settimana fa i rinnovi di Josè Callejon e Dries Mertens erano ormai tramontati e i calciatori avevano chiuso qui la loro lunga esperienza in azzurro. Poi qualcosa è cambiato nelle strategie della società. I due calciatori non hanno raggiunto accordi con nessuno nonostante già potevano firmare nuovi contratti vista la loro scadenza a fine stagione. La volontà di restare a Napoli è evidente e adesso anche la società esce allo scoperto. Vicinissimi i rinnovi di Mertens e Zielinski, si tratta, invece, con Callejon. Tanti i club che hanno messo nel mirino in particolare lo spagnolo e il belga, che sarebbero due grandi occasioni di mercato da svincolati. Il Napoli però non ha intenzione di liberarsi di loro e ha già proposto il prolungamento. Raggiunto l’intesa con Mertens, si attende l’ok per Callejon. Intanto, il presidente Aurelio De Laurentiis si muove in prima persona, oggi è previsto l’incontro tra le parti.

Calciomercato Napoli: Callejon, Mertens e Zielinski incontrano De Laurentiis

Come riportato dal Corriere dello Sport, oggi è previsto l’incontro tra De Laurentiis e la squadra, in particolare con i calciatori che sono più vicini al rinnovo del contratto. Il presidente, infatti, parlerà di persona con Callejon, Mertens e Zielinski. L’intenzione è di continuare insieme ancora per qualche anno.