Calciomercato Napoli, anche gli azzurri su Thiago Silva

Calciomercato Milan Thiago Silva Everton Napoli | Thiago Silva, difensore brasiliano del PSG, sarà svincolato al termine della stagione. Il centrale classe 1984 non rinnoverà il proprio contratto con il Paris Saint Germain. Su di lui tante squadre, su tutte il Milan che conta sul sul ritorno in maglia rossonera in stile Zlatan Ibrahimovic. Intanto, il Milan non è l’unica squadra di Serie A interessata al calciatore. Pare infatti, come riportato da ESPN, che il Napoli di Rino Gattuso. possa decidere di acquistarlo in caso di cessione di Koulibaly. Tra i due club italiani però spunta uno inglese, è l’Everton dell’ex Milan e Napoli Carlo Ancelotti, pronto a beffare i sue vecchi club.

Calciomercato Milan: beffa Thiago Silva, c’è Ancelotti con l’Everton

Ciò che è certo è che Thiago Silva lascerà a fine stagione il Paris Saint-Germain dopo 8 stagioni sotto la Torre Eiffel. Niente rinnovo di contratto da parte del club parigino, dunque il centrale brasiliano sarà libero di decidere la propria prossima destinazione, forse l’ultima visti i 36 anni d’età a settembre. Intanto, il calciatore per approdare al suo prossimo club dovrà sicuramente ridursi l’ingaggio che in questi anni ha percepito al PSG di 14 milioni di euro all’anno. Dopo essere stato accostato al Napoli, spunta l’ipotesi Everton in Premeir League, con l’ex allenatore di Milan e Napoli Ancelotti che vuole rinforzare con lui il proprio reparto difensivo.