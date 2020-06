Ultime Milan, Krunic verso il Torino

Calcio mercato Milan Krunic Torino | Il Milan si prepara ad una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione. I rossoneri cambieranno e non poco, a partire dall’allenatore. Sempre più difficile la conferma di Stefano Pioli con Ralf Rangnick che prende sempre più quota per sedere sulla panchina rossonera. Con il suo arrivo in tanti dovranno preparare le valigie per la cessione, tra questi c’è anche Rade Krunic. Il centrocampista arrivato lo scorso anno dall’Empoli per 8 milioni di euro non ha convinto e sarà uno dei primi a partire. Sul centrocampista ci sono diversi club, tra cui in Italia il Torino. Secondo Tuttosport, il calciatore ha voglia di restare in Serie A e l’accordo potrebbe essere raggiunto tra i club sulla base sempre di 8 milioni o poco meno. I granata puntano al suo acquisto ma anche a quello di Jack Bonaventura, che sarà svincolato al termine della stagione.

