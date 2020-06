Ultime Milan: Berlusconi chiama l’acquisto di Daniel Maldini, ci osno molti club su di lui

Calcio mercato Milan Daniel Maldini Monza Berlusconi Ancelotti | Daniel Maldini, giovane trequartista del Milan, è finito nel mirino di diversi club in giro per l’Europa. Il figlio di Paolo Maldini, ha contratto il Coronavirus insieme al padre nelle scorse settimane, ma adesso è guarito ed è arrivato il suo annuncio. Il giovane fantasista classe 2001 è sempre più protagonista nelle giovanili del Milan e all’età di 18 anni ha già fatto il suo esordio in prima squadra in Serie A. Stefano Pioli ha concesso poco più di 1 minuto per lui in Milan-Verona. Intanto, nonostante sia blindato con un lungo contratto fino al 2024, tanti club hanno messo gli occhi sul giovane talento figlio d’arte. Tra questi c’è anche una vecchia conoscenza del mondo rossonero, si tratta di Carlo Ancelotti. L’allenatore italiano, che a dicembre è stato esonerato dal Napoli per poi approdare in Premier League, vorrebbe portare il calciatore all’Everton. Il Milan ha già dato una risposta al club inglese e al suo ex storico allenatore.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, tra i tanti club su Daniel Maldini c’è anche l’Everton. Il club inglese ha chiesto informazioni al Milan per il giovanissimo Daniel che vorrebbe acquistare nella prossima sessione di mercato. Continui contatti negli ultimi mesi ma il Milan è sempre stato deciso in ogni risposta. L’attaccante non si muove da Milano.

Calciomercato Milan: Daniel Maldini al Monza, Berlusconi conferma

Dopo la promozione in Serie B, il Monza si prepara a costruire una squadra pronta a fare il grande salto in Serie A cercando rinforzi sul mercato. E tra i nomi nel mirino del club brianzolo c’è anche quello del figlio di Paolo Maldini. “Daniel al Monza? Speriamo di sì, speriamo che si confermi un giovane di talento”, ha dichiaratoa QSVS il presidente del club biancorosso Silvio Berlusconi.