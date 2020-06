Calciomercato Lazio, il tecnico Inzaghi prolunga fino al 2023

L’allenatore dei biancocelesti ha prolungato il suo contratto con la Lazio fino al giugno 2023 (guadagnerà 2,5 milioni di euro, bonus compresi).

Calciomercato Lazio, avanti con Inzaghi

Simone Inzaghi mette nero su bianco. Il tecnico ha prolungato il suo contratto con la Lazio (in scadenza nel 2021) per altri due anni. Nell’incontro, tra il presidente Claudio Lotito ed il tecnico, sarebbero stati limati tutti i dettagli. Ora c’è da risolvere con la squadra la questione stipendi. Infatti il patron ha cambiato idea su alcune dichiarazioni che ha rivolto ai propri atleti. Si parla, ovviamente, degli ingaggi (riferito al periodo in cui la squadra è stata ferma, causa pandemia Coronavirus). L’accordo con i calciatori era quello di cancellare lo stipendio solo nel mese di marzo. Quello di aprile da recuperare nella prossima stagione.

Le cose sono cambiate: infatti Lotito avrebbe deciso di cancellare le due mensilità, quelle di marzo ed aprile, scatenando il malumore nello spogliatoio della Lazio. Si cerca di trovare un accordo tra la dirigenza ed i calciatori.

News Lazio, Inzaghi abolisce il ritiro

Continuano gli allenamenti degli uomini di Inzaghi pronti al rientro in campo dopo uno stop di quasi tre mesi. Prima del match di campionato contro l’Atalanta, il tecnico avrebbe abolito il ritiro prolungato a Formello. Un lavoro di psicologia, per non mettere pressione ai ragazzi che stanno dando il massimo e che sono impegnati ad inseguire un sogno che si chiama scudetto, che manca in città da 20 anni.