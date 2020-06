Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: richiesta da cifre monstre

Calciomercato Juventus, per il rinnovo di Dybala arriva una richiesta da cifre monstre: “Joya d’oro”

Calciomercato Juventus – Rinnovo Dybala | Nei giorni scorsi è rimbalzata in Italia la sua lunga intervista, rilasciata ai microfoni della CNN. L’argentino Paulo Dybala ha parlato di sogni e futuro, mettendo al centro dei discorsi, le sue ambizioni con la maglia bianconera e non solo. Il calciatore è considerato dagli addetti ai lavori, un vero e proprio patrimonio di casa Juventus, motivo per cui, la stessa società vuole adesso blindarlo. Fino a poco tempo fa, per stessa ammissione del giocatore, il club piemontese lo avrebbe venduto, per cercare di monetizzare. Diversi i nomi per sostituirlo, quando nella scorsa estate è finito ad un passo dal Manchester United. Il tutto si concluse con un nulla di fatto, la joya argentina si è ritrovata ad essere messa nuovamente al centro del progetto, perno importantissimo del reparto offensivo di Maurizio Sarri.

Ultime Juventus, richiesta da 15 milioni a stagione per il rinnovo

Stando a quel che rivelano i colleghi della Gazzetta dello Sport, la Juventus sarebbe in continuo contatto con l’entourage di Paulo Dybala. Tra gli obiettivi primari del club bianconero, ci sarebbe quello di mettere nero su bianco l’accordo per il rinnovo. L’attuale contratto vede, al proprio interno, la scadenza fissata al 30 giugno 2022. Le cifre su cui l’argentino sembra intenzionato a cercare, portano ad incredibili numeri, da vero e propria stella della società: Paulo Dybala avrebbe chiesto alla Juventus un compenso da ben 15 milioni netti a stagione. Una cifra su cui i bianconeri riflettono, ma per concedergliela, dovrebbero prima andarsi a liberare dei diversi ingaggi elevati in rosa.