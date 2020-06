Calciomercato Juventus, Milik si allontana: il polacco verso l’estero

Calciomercato Juventus: Milik obiettivo concreto, ma occhio alle altre big

Calcio Mercato Juventus Milik | La Juventus continua il suo mercato, e lo fa soprattutto pensando ad Arek Milik, ad oggi l’obiettivo principale per il reparto offensivo. La punta polacco è considerato un giocatore molto importante, e specie agli occhi di Sarri, sarebbe un ottimo rinforzo. L’ex Ajax è il giocatore più discusso ultimamente, e i bianconeri stanno studiando la giusta strategia per strapparlo ai rivali del Napoli. La trattativa non sarà affatto facile, e non solo a causa dell’ostacolo prezzo (40 milioni di euro), ma anche e soprattutto per via della folta concorrenza, anche estera. E proprio su questo punto è doveroso soffermarsi.

Il motivo? Ebbene pare che per Milik sia diretto proprio all’estero, con Arsenal ed Everton che sono in cima alla lista delle dirette interessate. L’attaccante quindi per ora si allontana dalla Juventus, restando però osservato giorno dopo giorno da Paratici e dirigenza. Questa la notizia riportata da cm.com.

News Juventus: affare Milik, serve accontentare il Napoli

Milik resta un giocatore molto apprezzato dalle parti di Torino, ma nell’affare urge fretta. La Juventus sa bene di dover faticare se vuole portare il polacco in rosa, e soprattutto sa bene di dover accontentare il Napoli. De Laurentiis non vuole fare sconti ad Agnelli, Paratici dovrà trattare in altro modo o dire “si”.