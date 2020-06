Calciomercato Juventus, Donnarumma è un affare possibile: la situazione

Calciomercato Juventus, Donnarumma stanco di non giocare in Champions League: i bianconeri pronti al colpo

Calciomercato Juventus – Donnarumma | E’ considerato il patrimonio del Milan, l’estremo difensore, Gianluigi Donnarumma. Il classe ’99 vive alla società rossonera una situazione paradossale, considerando il suo talento prodigio, che gli permette a soli 21 anni di aver già trovato 166 presenze in Serie A, ma mai in Champions League. E’ quello il pallino del portierone numero 99 del club rossonero e, per il rinnovo con il Milan, vorrebbe delle garanzie.

Il suo contratto scadrà nel 2021 e, nella maniera più assoluta, il club rossonero vuole evitare di perderlo a zero. Sarebbe una delle beffe più assurde di sempre per una società di calcio e, per tale motivo, potrebbe arrivare ben presto un incontro con l’agente, Mino Raiola.

Ultime Juventus, Fabio Paratici proverà a convincere Donnarumma: ipotesi 2021/2022 per ottenere il portiere

Stando a quanto riportato dai colleghi di Fantacalcio.it, la situazione legata a Donnarumma, è molto complessa. L’incontro che si terrà con Mino Raiola, servirà a far capire all’entourage dello stesso portiere rossonero, quale futuro spetterà al Milan. Il potente agente vuole capire quanto la società sia disposta a formare un Milan vincente nel progetto che vedrebbe al centro Donnarumma, altrimenti verranno prese altre strade per il suo futuro. La permanenza in Serie A intriga lo stesso Gigio, e c’è il forte interesse della Juventus che non è mai svanito per lui. La società bianconera potrebbe accordarsi con lui per la stagione 2021/2022, tentando un vero e proprio “colpo gobbo” ai danni del Milan. Tra soli due giorni Donnarumma affronterà la Juventus all’Allianz Stadium, occasione per seguirlo da ancora più vicino, da parte della società bianconera.