La Juventus sarebbe vicina ad acquistare la piccola stella del Santos, mentre la pandemia potrebbe far abbassare il prezzo del calciatore

Calciomercato Juventus, se parte Higuain si punta sul giovane brasiliano

La Juventus sta pensando al dopo Higuain. L’attaccante ex Napoli, molto probabilmente, non rimarrà a Torino, nonostante Sarri gli abbia dato fiducia. Il nuovo nome per l’attacco dei bianconeri è quello di Kaio Jorge, giovane punta del Santos. Per il momento non sembra esserci concorrenza per aggiudicarsi il giovane fenomeno. Da Torino non è arrivata alcuna offerta al club brasiliano, ma l’interesse del club piemontese c’è. Bisogna prima risolvere la grana ‘pipita‘ (che potrebbe tornare in Liga e vestire la maglia dell’Atletico Madrid) e discutere sul rinnovo della ‘Joya’ Dybala.

Potrebbero arrivare ottime notizie dal Brasile: infatti il cartellino del classe 2002 potrebbe diminuire grazie alla pandemia che ha colpito il mondo. Il Santos è in crisi finanziaria e potrebbe cedere il suo gioiello ad un prezzo accessibile. Se il calciatore, prima dell’inizio del Coronavirus, aveva una valutazione che si aggirava intorno ai 30 milioni, ora la Juventus potrebbe acquistarlo alla metà.

News Juventus, alla scoperta di Kaio Jorge

Attaccante destro di movimento. Può giocare sia sulle fasce che come seconda punta. Cresciuto nel settore giovanile del Santos, ha esordito in prima squadra il 30 settembre 2018, diventando uno dei più giovani ad esordire con lo storico club di Pelé. Nel 2019, con il Brasile under-17, ha vinto il campionato mondiale contro il Messico e si è classificato, con 5 gol, al secondo posto nella classifica dei cannonieri del torneo.