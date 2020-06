Calciomercato Juventus, Aouar può arrivare: il Lione apre alla cessione

Calciomercato Juventus: Juninho apre alla partenza di Aouar

Calcio Mercato Juventus Aouar | Il mercato di Serie A continua ad andare avanti, e lo fa a ritmi altissimi in vista della prossima finestra. La maggior parte delle squadre si stanno attivando per rinforzarsi, e in cima alla lista c’è senza dubbio la Juventus, sempre molto frenetica e in cerca di nuovi innesti importanti. Sarri ha a disposizione una rosa molto ampia, ma la sensazione è che da qui a breve possano esserci dei cambiamenti soprattutto a centrocampo: Pjanic è ad un passo dall’addio, mentre Rabiot – per via di diversi problemi comportamentali – rischia parecchio.

Insomma è evidente che serva un altro giocatore, e nel mirino continua ad esserci la stellina del Lione, Aouar. Indubbiamente il suo è un nome altisonante in Europa, e la concorrenza si fa sempre più spietata. I bianconeri però sono molto ottimisti, e nelle ultime ore sono anche arrivate delle dichiarazioni molto importanti da parte del ds Juninho. Quest’ultimo ha aperto alla partenza del gioiello francese, a patto ovviamente che arrivi un’offerta soddisfacente.

News Juventus: quanto costa Aouar?

Aouar è un obiettivo concreto per la Juventus, che però sa bene di dover fare i salti mortali se vuole convincere il patron Aulas. Il presidente del club transalpino è molto esigente, e chiede ben 60 milioni di euro per il suo giocatore. Una cifra piuttosto alta, ma che potrebbe essere investita in estate dalla Vecchia Signora.