Ultime Juventus, Kulusevski ha preso la decisione sul Parma

Calcio mercato Juve Kulusevski Parma | Dejan Kulusevski, calciatore della Juventus acquistato a gennaio e lasciato al Parma in prestito. Il calciatore avrebbe dovuto fare ritorno alla Juventus il 30 giugno con la stagione ormai conclusa, ma a causa dell’emergenza Coronavirus tutto è cambiato. L’attuale stagione di Serie A terminerà il 2 agosto e la Juve ora vorrebbe avere subito a disposizione il calciatore per gli ultimi mesi che saranno piuttosto impegnativi. Il Parma non ci sta e attacca la Juventus, con mister Roberto D’Aversa, e il Daniele Faggiano che chiedono di avere il calciatore a disposizione fine al termine di stagione come pattuito. In questo suo primo anno in Serie A Kulusevski ha messo a segno 5 gol e 7 assist decisivi al Parma di trovarsi vicino la zona Europa League. La decisione finale spetta al calciatore che pare già abbia deciso.

Calciomercato Juve: Kulusevski ha deciso dove terminerà la stagione

Secondo le ultime notizie, pare che Dejan Kulusevski abbia già preso la propria decisione finale. Il calciatore deve molto al Parma e non ha intenzione di lasciare il club emiliano a stagione in corso. Kulusevski dunque pare resterà a Parma fino al 31 agosto, la nuova data del termine di stagione. Il club ora si trova soltanto un punto dal 7 posto occupato dal Milan e che significherebbe preliminari della prossima edizione d’Europa League.