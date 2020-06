Calciomercato Inter, Pellegrini ritorna di moda: l’agente incontra la Roma

Calciomercato Inter: i nerazzurri tornano su Pellegrini

Calcio Mercato Inter Pellegrini | Un mercato davvero molto movimentato quello di Serie A, dove le principali squadre stanno cercando di rinforzarsi in vista della prossima stagione. L’Inter è senza dubbio uno dei più attivi in questo senso, e in questi ultimi giorni la squadra nerazzurra pare stia analizzando i vari reparti da puntellare. La sensazione è che a centrocampo potrebbero esserci dei netti cambiamenti, con qualche innesto in più, magari di talento e con ampi margini di crescita.

Nelle ultime ore è tornato di moda il nome di Lorenzo Pellegrini, giocatore già seguito negli scorsi mesi. Il centrocampista giallorosso è un giocatore molto importante, e ovviamente portarlo via dalla Capitale sarà una trattativa complicata, specie considerando le intenzioni della Roma. Il suo nome è ritornato in orbita Inter, e stavolta potrebbe accadere qualcosa di molto interessante. A riportarlo è cm.it.

Pellegrini-Inter: l’agente discuterà con la Roma

Mentre l’Inter sogna Pellegrini, l’agente del ragazzo si appresta ad incontrare la dirigenza giallorossa. Il motivo? Discutere di un eventuale rinnovo, magari con adeguamento di stipendio ed eliminazione della clausola. Insomma la squadra di Milano dovrà inserirsi bene nell’affare, riuscendo a convincere soprattutto il giocatore, ad oggi legato, anche sentimentalmente, con la squadra capitolina.