Calciomercato Inter, si fa sul serio per Morata: Conte vuole il suo ex attaccante

Calciomercato Inter, Morata finisce tra gli obiettivi principali dei nerazzurri: Marotta pronto a riportarlo da Conte

Calciomercato Inter – Morata | Non è un mistero, l’Inter va a caccia di un sostituto di Lautaro Martinez. Negli ultimi mesi sono diversi i nomi avanzati per il club nerazzurro, con l’amministratore delegato a lavoro per portare ad Antonio Conte, l’attaccante che cerca. Beppe Marotta, però, potrebbe ritrovarsi condizionato da alcune scelte prese dagli stessi obiettivi. Su tutti, Dries Mertens e Timo Werner, calciatori fortemente desiderati dal club nerazzurro, hanno preso una via lontanissima dal club di Milano. Infatti, il belga si è ritrovato a rinnovare – in attesa comunque della firma definitiva – con il Napoli, mentre il tedesco vivrà la sua avventura in Premier League, con la maglia del Chelsea.

Notizie Inter, Marotta ritrova Conte: l’ex Juventus pronto a riabbracciare il tecnico

Stando a quel che rivelano i colleghi di Tuttosport, l’Inter potrebbe andare dritto su un bomber d’area, da affiancare a Romelu Lukaku. Tra i nomi in auge, c’è quello di Alvaro Morata, centravanti dell’Atletito Madrid ma ancora di proprietà del Chelsea. Filtra ovviamente positività sul riscatto, con i Colchoneros che lo riscatteranno, appunto, per una cifra intorno ai 50 milioni. Con l’altro obiettivo sfumato di casa Inter, Edinson Cavani, il calciatore spagnolo però si sentirebbe tagliato fuori. E’ per questo che Morata potrebbe gradire il ritorno in Italia, riabbracciando Antonio Conte e l’ad Beppe Marotta, con cui i rapporti sono ottimi. Per convincere il club di Madrid, inoltre, toccherà sborsare una cifra importante, che tocca i 70 milioni di euro.