Calciomercato Inter, De Vrij nel mirino del Real Madrid: pronta l’offerta

Calciomercato Inter: anche il Real Madrid pensa a De Vrij

Calcio Mercato Inter De Vrij | Il mercato di Serie A entra sempre più nel vivo, e soprattutto l’Inter si sta attivando parecchio per quanto riguarda sia entrate che uscite. Antonio Conte ha avuto un impatto fortissimo sulle gerarchie nerazzurre, e da quando è arrivato ha subito messo in chiaro la sua squadra titolare. Indubbiamente il reparto difensivo meglio plasmato è stato quello difensivo, con Skriniar punto fermo, Bastoni il talento da far esplodere, e De Vrij come assoluto trascinatore e leader.

Proprio il centrale olandese si è dimostrato uno dei migliori in questa stagione, attirando su di sè anche tantissimi interessamenti. Qualche giorno fa si è parlato di Barcellona, ma a quanto pare anche l’altra big spagnola si è messa sulle sue tracce: stando a quanto riportato da Don Balon infatti, sembra che anche il Real Madrid abbia messo il difensore nel mirino.

Ultime Inter: Real-De Vrij, c’è l’offerta

Il Real Madrid ha posato gli occhi su De Vrij, e pare che l’ex Lazio sia diventato un obiettivo concreto della squadra di Zidane, intenzionata a trovare un degno erede di Sergio Ramos. Convincere l’Inter sarà un’impresa ardua, ma occhio ad una possibile offerta di 40 milioni di euro.