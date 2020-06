Calciomercato Fiorentina: Pulgar piace in Premier ed in Liga

Sul cileno hanno messo gli occhi il Siviglia di Lopetegui ed il West Ham di David Moyes che stravedono per il calciatore.

Calciomercato Fiorentina, Pulgar potrebbe dire addio

E’ stato uno dei primi acquisti della nuova gestione di Rocco Commisso. Erick Pulgar è al centro del mercato. Il calciatore piace a molte società. Su di lui hanno c’è l’interesse del Siviglia e del West Ham. Il Siviglia non ha mai nascosto il suo interesse per il centrocampista. Infatti, quando vestiva la maglia del Bologna, gli spagnoli hanno provato in tutti i modi a convincere il giocatore a trasferirsi in Liga, senza però riuscirci. Alla finestra, però, c’è anche il West Ham che per il cartellino di Pulgar sarebbe disposto a spendere 12 milioni di euro.

Curiosità: se la Fiorentina decidesse di cedere definitivamente il calciatore, una piccola percentuale della cessione andrebbe anche nelle casse della società del Bologna, ovvero la squadra che lo ha portato in Italia. La società però non ha alcune intenzione di cedere il calciatore, a meno che non arrivi un’offerta monstre.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Fiorentina: Pezzella al Valencia, c’è l’offerta

News Fiorentina, Pulgar non ha ancora lasciato il segno

E’ vero che ha segnato, fino ad ora, 4 gol (tutti su rigore). Non male per un centrocampista, ma i tifosi e la società si aspettavano molto da lui. Probabilmente anche il calciatore stesso ha deluso le aspettative, ma ad attenderlo ci sono ancora dodici partite da disputare in Serie A e le cose potrebbero cambiare.