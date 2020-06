Serie A Stadi Sibilia | Il calcio italiano si appresta a riprendere. E’ questa la settimana decisiva del ritorno in campo: da venerdì tornerà in campo la Coppa Italia che si concluderà mercoledì 17 con l’assegnazione del primo trofeo nazionale post-Coronavirus.

Serie A, Sibilia sugli stadi: “Dobbiamo andare cauti sulla riapertura”

Ancora da risolvere, invece, la questione stadi. La riapertura degli impianti sportivi non è ancora consentita per limitare sempre di più il possibile nuovo contagio ma ben presto ci saranno delle novità importanti. Se riapriranno i teatri e le arene all’aperto, sarà possibile anche riaprire gli stadi. Ne ha parlato a Radio Punto Nuovo il Sottosegretario del Ministro degli Interni, Carlo Sibilia.

“Ci siamo tutti resi conto che il calcio senza tifosi vale meno. Sogno di rivedere le persone allo stadio, ma dobbiamo essere cauti”.

Sibilia: “Per questa stagione non se ne parla. Spadafora vuole la riapertura”

“Spero sarà possibile per settembre. I tempi per luglio, purtroppo non sono ancora troppo maturi perché anche per i teatri e le arene all’aperto non ci potranno essere più di mille persone. C’è una questione tecnica da affrontare. Immaginiamoci il passaggio ai tornelli del San Paolo, per 10.000 persone, sarebbe complicato. Attenzione, ciò non vuol dire che non se ne parla proprio, ma c’è bisogno di estrema sicurezza. Anche Spadafora vuole riaprire gli stadi“.

Niente da fare tra un mese? “Parliamo con i dati del 9 giugno: oggi non ci consentono di avere questo tipo di certezza. Mi auguro che possiamo ragionarci per la fine di agosto. Difficile in questa stagione. Tutte le istituzioni sono allertate al massimo per dare la dignità del pubblico al calcio italiano. E’ un obiettivo primario, tutti vogliamo portare di nuovo i tifosi allo stadio“.