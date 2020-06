Partite gratis in chiaro, domani incontro decisivo tra Spadafora e Sky

E’ previsto nella giornata di domani l’incontro tra il ministro Vincenzo Spadafora e Sky per la visione delle partite in chiaro in Serie A.

News Serie A, partite in chiaro per tutti gli italiani

L’obiettivo del ministro Vincenzo Spadafora è chiaro: partite della Serie A, in chiaro, per tutti gli amanti del calcio. Dopo aver ottenuto l’ok da parte della Lega per riprendere il campionato italiano a partire dalla Coppa Italia, nella giornata di domani ci sarà l’attesissimo incontro con l’amministratore delegato di Sky Italia, Maximo Ibarra. La proposta di Spadafora è quella di trasmettere alcune partite su Tv8, in chiaro. Operazione non semplice visto che si andrebbe a modificare, non di poco, la legge Melandri sui diritti tv.

Anche se si dovesse trovare un accordo con Sky, rimane il problema con le altre tv che si troverebbero danneggiate. Un esempio su tutte: la partita Juventus-Inter, disputata poco prima dell’inizio della pandemia, poteva essere trasmessa in chiaro, ma la Rai e Mediaset protestarono.

La Lega di A dovrà valutare tutte le ipotesi

La Lega di Serie A dovrà valutare tutte queste ipotesi. Un altro problema da risolvere è lo scontro tra i club e le emittenti televisive per quanto riguarda l’ultima rata ancora da pagare. In questi mesi verranno assegnati i diritti del 2021-2024. Le attuali esclusive scadranno alla fine della prossima stagione.