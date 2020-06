Oroscopo di domani 10 giugno: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo mercoledì.

Oroscopo Paolo Fox 10 giugno 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. La giornata di domani sarà molto più importante dell’inizio settimana. La Luna nel vostro segno vi permetterà di agire meglio e secondo le vostre volontà. Nella seconda parte del mese di luglio ci saranno importanti novità: preparatevi ad essere inondati dalla positività.

Toro. La settima trascorsa da poco vi ha portato tanto stress e poca felicità. Da domani, comunque, il cielo sarà favorevole: Giove è in buon aspetto e ti sosterrà. Ci sono ancora delle complicazioni ma non dovete perdere le staffe.

Gemelli. Da domani vorrete scoprire nuovi progetti molto interessanti e la vostra curiosità vi accompagnerà in questo percorso. Tra giugno e luglio Saturno, vostro complice, vi proteggerà in amore e vi aiuterà a recuperare terreno.

Cancro. Domani avrete molta più forza rispetto agli ultimi giorni. Siete abituati a tenere nascosta la testa sotto la sabbia quando arrivano i problemi, salvo poi sfogarvi sugli altri quando le cose non vanno bene. Ma mettete il cuore ovunque ed è il destino avverso in certe situazioni.

Leone. Non siete del tutto soddisfatti di come stanno procedendo le cose. E’ un periodo un po’ complicato per voi. Non siete sicuri che une certa attività avrà futuro; forse qualcuno sta perfino considerando la possibilità di dedicarsi ad altro. La giornata di domani potrebbe portarvi novità interessanti.

Vergine. Vi occorrono sicurezze e le potreste trovare soprattutto nella famiglia. Questa situazione di crisi, molto complicata per tutti, vi ha permesso di chiudere alcune situazioni che ormai non funzionavano più. Sarà importante dedicare tempo alla relazione e risolvere alcuni problemini.

Oroscopo domani: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Desiderate costruire tanto: una famiglia, un amore o una carriera. Adesso siete alquanto preoccupati per il lavoro: i soldi cominciano a scarseggiare e forse hai già vissuto la chiusura di un’attività. Però entro l’estate potrebbe aprirsi una strada importante: non demoredete.

Scoprione. Sono giorni un po’ nervosi e confusi. Domani cercate di mantenere il più a lungo possibile la calma, soprattutto con il partner o in famiglia. Non create ulteriori disagi, come spesso fate.

Sagittario. Mancano ancora delle sicurezze, soprattutto in ambito lavorativo. La Luna è vostra amica e inizia un periodo molto armonioso. Anche l’amore non fila del tutto liscio: pur dove non ci sono grossi contrasti, c’è comunque da ricostruire un’intesa di coppia.

Capricorno. Da domani sarete molto determinati. Il 2020 è un anno importante e ti permetterà di affrontare grandi cambiamenti. Adesso è tempo di rimboccarvi le maniche e lavorare sodo, per recuperare terreno. Chi sta vivendo un momento di difficoltà sul lavoro, avrà comunque modo di risolverle. Occhio a non riversare le difficoltà nell’amore.

Acquario. La giornata di mercoledì sarà ricca di energia. Chi non riuscirà a mantenere un grande forza, avrà dei piccoli problemi. Chi non è felice adesso è perché non è del tutto onesto con se stesso e non vuole rivelare ciò che prova davvero.

Pesci. Domani inizia un periodo più felice che toccherà il picco venerdì e sabato. saranno due giornate ideali per affrontare tutte le questioni d’amore rimaste in sospeso.