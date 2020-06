Notizie Parma, Faggiano: “Stavo per prendere James Rodriguez”

Ultime Parma | Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha parlato nel corso di un’intervista concessa ad AS.

L’uomo mercato del club crociato ha raccontato un retroscena riguardante James Rodriguez e risalente al suo periodo al Bari nel 2009:

“L’idea nacque visionando tanti calciatori in diverse partite. All’epoca James giocava ancora con il Banfield. Ho conosciuto anche la sua famiglia, composta da gente per bene. Di James invece ricordo fin da bambino vive solo per il pallone, era un ragazzo pulito. Dopo non si è concretizzata perché il Bari non aveva i soldi per l’operazione, dovevamo realizzarla con un’altra squadra italiana. In realtà, penso, che non se la sia sentita di fare un investimento del genere. Dopo il Banfield è andato al Porto e da lì la sua carriera ha preso il volo in maniera definitiva”.

Ultime Parma, parla Faggiano

Nel corso dell’intervista concessa a AS, il ds ha ha parlato anche dei prossimi obiettivo del club gialloblu: