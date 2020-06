Notizie Milan, rapinato Castillejo: pistola puntato alla testa

Ultime Milan, pistola alla testa e tanta paura per Castillejo. Bruttissima disavventura a Milano per Samu Castillejo. L’esterno spagnolo è stato rapinato in giornata.

Il calciatore è stato seguito da due ragazzi che gli hanno puntato la pistola in faccia.

L’esterno del Milan ha raccontato il brutto episodio attraverso i suoi account social, aggiungendo: “Ma a Milano tutto a posto?”.

Ultime Milan: Castillejo sotto shock

Il calciatore è ancora shoccato da quanto accaduto in Lombardia. Attraverso una sua storia pubblicata su Instagram, l’attaccante spagnolo ha descritto l’accaduto.

Il giocatore, a quanto si apprende dal ‘Corriere della Sera’, si trovava nella sua auto quanto è avvenuto l’increscioso fatto. I due ladri gli hanno rubato un orologio di valore.

Per fortuna dopo l’episodio i due malviventi si sono allontanati velocemente e non ci sono state altre conseguenze per l’ex Villarreal, comprensibilmente turbato e infastidito per quanto successo a Milano.

Stando a quanto è accaduto al giocatore del Milan, Samu Castillejo ora anche il capoluogo lombardo è tra le città a rischio. L’episodio, infatti, non è avvenuto nemmeno di notte ma tutto è stato compiuto in pieno giorno da due malviventi pronti a tutti per derubare il calciatore.