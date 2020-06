Intervistato da ‘Radio Radio‘ l’ex tecnico dei partenopei, Carlo Ancelotti, ha parlato della sua esperienza da allenatore a Napoli.

News Napoli, Ancelotti: “Non ho tempo per parlare del Napoli“

Alla domanda sulla sua esperienza fallimentare a Napoli, il tecnico romagnolo ha così risposto: “Ci vorrebbe molto tempo per parlare del mio periodo sulla panchina del Napoli, ma ora non ne ho. Meglio non parlarne, anche perché in questo momento ho una riunione con gli altri allenatori e dobbiamo stabilire i protocolli per la ripresa“.

Non è stato, quindi, un addio dolce quello tra Ancelotti e il popolo azzurro.

Ancelotti: “Roma? Lasciamo in pace Fonseca“

Sulla possibilità di allenare, in futuro, la sua squadra del cuore, il tecnico dell‘Everton si è così espresso: “Roma? Ci vengo spesso e volentieri quando sto in vacanza. Chi fa l’allenatore sa bene che deve portare rispetto per i colleghi che siedono su una panchina. In questo caso la Roma è molto fortunata perché in panchina ha un tecnico preparato ed intelligente come Paulo Fonseca. In questo caso Paulo potrebbe risentirne, ma è una persona molto sveglia e non lo farebbe mai. Bisogna farlo lavorare in santa pace perché sta facendo molto bene“. Sulla ripresa del campionato: “Spero che la Serie A possa ritornare nella maniera più sana e sicura per tutti. Non vediamo l’ora di tornare a giocare, ma con le giuste precauzioni“.