News Lazio, riecco Milinkovic-Savic. Inzaghi può sorridere

Nel pomeriggio di ieri si è rivisto sul campo di allenamento di Formello il top player serbo pronto a ripartire dopo lo stop per problemi fisici.

News Lazio, Milinkovic-Savic torna in campo

Simone Inzaghi può sorridere. Finalmente il suo Milinkovic-Savic è ritornato ad allenarsi insieme ai compagni. E’ tornato in campo spazzando via tutte le brutte notizie che arrivarono mercoledì sera proprio da Formello. Un infortunio che si è rivelato molto meno grave del previsto, solamente tanta paura per il popolo laziale e non solo. Ha svolto un allenamento differenziato con il suo preparatore Bianchini. Subito dopo esercitazioni con il possesso palla con i compagni, senza però fare contrasti. Quindi, inutile anche dirlo, non ha preso parte alla partitella finale. Insieme a lui si è allenato Vavro che ha recuperato dai suoi problemi muscolari ed è ritornato col gruppo. Ancora ai box Lucas Leiva.

Mercato Lazio, per la fascia sinistra occhi su Hickey

Ancora qualche giorno di pazienza e il ‘Sergente‘ può ritornare ad allenarsi insieme con i compagni. Curiosità che riguarda proprio il serbo. Una recente classifica, stilata da ‘Cies Football Observatory‘ rivela che il centrocampista è uno dei venti uomini più richiesti sul mercato. Come valutazione supera di gran lunga il suo compagno Ciro Immobile. Per quanto riguarda il mercato, il direttore sportivo Igli Tare segue lo scozzese Aaron Hickey, in forza agli Hearts e domani diciottenne.