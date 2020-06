News Brescia, Mario Balotelli allontanato dal centro sportivo

Questa mattina Mario Balotelli è stato allontanato da alcuni membri del club che gli hanno negato l’accesso al centro sportivo.

Ultime Brescia, ancora guai per Balotelli

Non c’è pace per Mario Balotelli. Dopo aver ricevuto la lettera di licenziamento, in questi giorni, dal suo (a questo punto) ex club, l’ex attaccante del Milan ha avuto la brillante idea di presentarsi lo stesso sul campo sportivo dove si allena il Brescia. In compagnia di un amico gli è stato negato l’accesso al centro sportivo di Torbole. Il motivo è semplice. Il certificato di malattia del calciatore dovrebbe scadere nella giornata di domani. Dovrà attendere ancora un altro giorno per poter riprendere gli allenamenti.

Dopo avere inutilmente tentato di parlare con la dirigenza e fargli cambiare idea, l’attaccante delle rondinelle si è allontanato infastidito e ha rilasciato queste breve dichiarazioni ai giornalisti presenti: “Ora scrivete che non mi alleno“.

Notizie Brescia: è guerra fredda tra Cellino e Balotelli

Mario Balotelli si sa, non ha un carattere per niente facile. Non è la prima volta che fa parlare di sé, ma stavolta ha superato ogni limite. Così pensa il patron Massimo Cellino che ne ha abbastanza delle sue ‘balotellate‘ che ha provato invano a portare l’ex giocatore della nazionale sulla buona strada. L’idea di farlo giocare nella sua Brescia è stata un totale fallimento.